Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Dünya Prematüre Günü nedeniyle etkinlik yapıldı.

Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonunda yapılan etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, yenidoğan yoğun bakım hizmetlerinin kapasitesi ve başarı oranlarına değindi.

Üç basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri, 28 küvöz kapasitesi, anne uyum odaları ve deneyimli ekibiyle hastanenin bölgenin güçlü merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Gömeç, ocak–ekim döneminde 1161 bebeğin sağlıklı şekilde taburcu edildiğini ve mortalite oranının %1,33 ile uluslararası standartların altında gerçekleştiğini ifade etti.

Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Kürşad Gökçe ise yaptığı konuşmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde uygulanan modern bakım modelleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Programda prematüre bebeklerin fotoğraflarından oluşan video gösterimi duygu dolu anlar yaşatırken, programın en etkileyici bölümünü ise taburcu edilen bebeklerin annelerinin konuşmaları oluşturdu.

Anneler, Yenidoğan Yoğun Bakım ekibinin kendilerine ilk günden beri büyük bir destek verdiğini anlatarak hiçbir zaman gereksiz umut verilmediğini, tüm sürecin şeffaflıkla aktarıldığını, buna rağmen morallerinin bir an bile bozulmasına izin verilmediğini vurguladılar.

Gece yorgun olmalarına rağmen sabah hemşirelerin “siz biraz dinlenin, altını biz değiştiririz” diyerek kendilerine rahat bir nefes aldırdıklarını belirterek sağlık çalışanlarının fedakârlığını ifade eden anneler, defalarca aynı soruyu sorsalar bile doktorların hep sabırla yanıt verdiğini söylediler. Toplumda sıkça karşılaştıkları “Ağır bir şey mi kaldırdın, ne yedin, ne içtin, stres mi yaptın?” gibi suçlayıcı ve bilimsel temeli olmayan ifadelerin kendilerini çok yıprattığını, ancak hastane ekibinin bu süreçte hiçbir annenin suçlu olmadığını, erken doğumun çoğu zaman önlenemez bir durum olduğunu ayrıntılı biçimde anlatarak üzerlerindeki yükü hafiflettiğini belirttiler. Hem tıbbi hem duygusal anlamda yoğun bakım ekibinden büyük destek gördüklerini ifade eden anneler, “Anneler güçlüdür, siz de güçlüsünüz” sözlerinin kendileri için unutulmaz olduğunu dile getirerek tüm çalışanlara teşekkür ettiler.

Program, yenidoğan yoğun bakım ekibine teşekkür belgelerinin, annelere ise başarı belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti. Duygu yüklü etkinlik, düzenlenen kokteyl ile sona ererken katılımcılar programa emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek etkinliğin prematüre farkındalığına önemli katkı sunduğunu ifade ettiler.

Etkinliğe hastane yönetimi, hekimler, sağlık çalışanları ve prematüre bebeklerin aileleri katıldı.



