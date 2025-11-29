Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği kapsamında, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Eğitim Planlama Kurulu (EPK) üye seçimi yapıldı.

Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçim, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in koordinasyonunda, başhekim yardımcılarının yer aldığı seçim komisyonu ile EPK Biriminin katkılarıyla, tıpta uzmanlık eğitiminde görev yapan eğiticilerin katılımıyla yapıldı.

Toplam 19 adayın yer aldığı seçim sonucunda, en fazla oy alan yedi aday asil üye, sonraki yedi aday ise yedek üye olarak belirlendi.

Asil üyeler arasında en yüksek oy oranına sahip olan Birim Eğitim Sorumlusu Başkan Vekili olarak seçilerek hastanede EPK’nın oluşumu tamamlandı.

Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitiminin planlanması, koordinasyonu ve değerlendirilmesinden sorumlu olup yürüttüğü çalışmalarla eğitim faaliyetlerinin gelişimine önemli katkılar sunuyor.