10. Turkish Open Kick Boks Dünya Kupası müsabakalarında Çorumlu sporcular bir gümüş iki bronz madalya kazandılar.

14-18 Mayıs tarihleri arasında Antalya Muratpaşa Spor Salonunda yapılan şampiyonada 38 ülkeden 4500 civarında sporcu mücadele etti.

Dünya Kick Boks Federasyonu ve Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından bu yıl 10. su düzenlenen Turkhis open Dünya Kupası müsabakalarında büyük erkekler 91 kiloda Çorum Zirvespor Kulübü sporcusu K1 Style da İzzet Tatarbolat eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında İstanbullu rakibi ile altın madalya için karşılaştı.

Yarı finalde Kazakistan’lı rakibi ile yaptığı maçta burnu kırık olduğu için finalde tam performansını gösteremeyen Tatarbolat finalde kaybederek ikinci oldu.

Şampiyonada Büyük Bayanlar Full Contact 60 kiloda Nazlıcan Aksoy ve yıldız bayanlar Kick Light 60 kiloda Azra İçer ile zorlu rakiplerini geçerek çıktıkları yarı final maçlarını kaybederek üçüncü oldular ve bronz madalyanın sahibi oldular. Antrenör Aydın Fırat Dünya Kupasında üç madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan sporcularını tebrik etti. Fırat, çalışmalarının karşılığını almak ve sporcularını kürsülerde görmenin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek ‘Hedefimiz tabiki milli takıma sporcu göndererek ilimizi ve ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek. Buna inanıyoruz ve bu inançla çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızda hep yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ve personeline çok teşekkür ediyorum’ dedi.