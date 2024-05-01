Çorum Gençlikspor kulübü judocular kuşak sınaavından geçti. Mahmut Atalay Judo Salonu’nda yapılan kuşak sınavında 100 sporcu mücadele etti. Kuşak sınavına AK Parti İl başkanı Avukat Murat Günay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ antrenörler sporcular ve velileri katıldılar.

100 Judocu yapılan kuşak sınavında hünerlerini sergileyerek bir üst kuşağa geçmek için ter döktüler. Kuşak sınavına katılan AK Parti İl Başkanı Murat Günay sponrcu velileri ve sporcularla sohbet ederek başarı dileklerini iletti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da tüm sporculara başanrılar dileğinde bulundu.