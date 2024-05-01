Voleybol Aday Hakem Kursu 80 kursiyerin katılımı ile tamamlandı. Hafta sonunda ilimizde yapılan voleybol aday hakem kursuna 80 kursiyer katıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı Aziz Yener tarafından verilen kurs Hitit Üniversitesinde yapıldı.

İlk gün Üniversitesi dersliğinde slayt gösterimi eşliğinde bilgiler veren Aziz Yener ikinci gün ise Hitit Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonunda uygulamalı olarak eğitim verdi. İki gün süren bu eğitimin ardından ise yazılı sınav yapıldı.

Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal kurs sonunda yapılan yazılı sınav sonuçlarının Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanacağı belirterek ‘Başarılı olanlar alacakları sağlık raporu ile birlikte başvuracaklar ve aday hakem olarak görev almaya hak kazanacaklar. Bu kurs sonunda ilimiz voleybol hakemliğine katılacak genç isimlere başarılar diliyorum’ dedi.