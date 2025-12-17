Çorum Belediyesi Hal Müdürlüğü, sebze ve meyvelerin üretim bölgesinden tüketiciye ulaşana kadar geçen tüm süreçte denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Hem halk sağlığının korunması hem de kayıt dışı ticaretin önlenmesi amacıyla kapsamlı kontroller yapan ekipler, son 1,5 ayda 105 işletmeyi denetledi.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada; ürünlerin ilk yüklendiği araç bilgileri, hale giriş-çıkış kayıtları, market, manav ve pazar esnafına ait bildirim, künye ve faturaların 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında titizlikle incelendiği vurgulandı. Ayrıca tezgâhlardaki ürünlerin genel kalite kontrollerinin de yapıldığı ifade edildi.

105 İŞLETME DENETLENDİ

Açıklamada, 1 Kasım 2025 – 15 Aralık 2025 tarihleri arasında Çorum mücavir alan sınırları içerisinde sebze ve meyve ticareti yapan market ve manavlara yönelik denetimlerin tamamlandığı bildirildi.

Bu kapsamda toplam 105 adet manav ve marketin tamamı kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde eksiklikleri bulunan veya yasal düzenlemeler hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığı tespit edilen 30 esnaf, uyarılarak bilgilendirildi ve yeniden ziyaret edilerek faaliyetlerini mevzuata uygun şekilde sürdürmeleri sağlandı.

Uyarılara rağmen yasalara aykırı faaliyetine devam ettiği tespit edilen işletmelere ise gerekli yasal işlemlerin uygulandığı açıklandı.