Çorum'da 2025 yılı Kasım ayında konut satış oranları bir yılda %10,2 azalarak 765 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. 765 konut satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının %0,5'i Çorum'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 39. sırada yer aldı.

Konut satışlarında, İstanbul 24 bin 234 konut satışı ve %17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

Satış sayılarına göre İstanbul'u 12 bin 706 konut satışı ve %9,0 pay ile Ankara, 8 bin 540 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleşti.

Çorum'da ipotekli konut satış sayısı bir yılda %20,2 artarak 125 olarak gerçekleşti Çorum'da ipotekli konut satışları sayısı 125 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ipotekli konut satışları içerisinde Çorum'un payı %0,6 ile 28. sırada yer aldı.

Türkiye'de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %15,2 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda İstanbul 4 bin 425 konut satışı ve %20,6 pay ile ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu iller 4 konut ile Bingöl, 6 konut ile Tunceli, 8 konut ile Bayburt oldu.

Çorum'da diğer konut satış sayısı bir yılda %14,4 azalarak 640 olarak gerçekleşti

Çorum'da diğer satış türleri sonucunda 640 konut el değiştirdi.

Türkiye'de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %84,8'dir.

Çorum'da diğer konut satış türlerinde Türkiye'deki konut satışlarından %0,5'lik pay alarak 41. sırada yer aldı.. Diğer konut satışlarında İstanbul 19 bin 809 konut satışı ve %16,6 pay ile ilk sıraya yerleşti.

Ankara 10 bin 210 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer alırken, Ankara'yı 7 bin 71 konut satışı ile İzmir izledi.

Diğer konut satışının en az olduğu il 67 konut ile Ardahan oldu. Çorum'da 765 konut satışının, 318'i ilk satış, 447’si ise ikinci el satış olarak gerçekleşti Türkiye genelinde 141 bin 100 konut satışının 46 bin 589'u (%33,0) ilk satış,94 bin 511'i ise (%67,0) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir. Çorum'da ise 765 konut satışının 318'i (%41,6) ilk satış, 447’si ise (%58,4) ikinci el satış olarak gerçekleşti.