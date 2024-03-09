Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla 106 yaşındaki Zehra teyzeyi ziyaret etti.

Osmancık ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlk olarak kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan kadınlara karanfil veren ilçe kaymakamı Ayhan Akpay daha sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaretler çerçevesinde eşi Senem Akpay ile birlikte ilçede yaşayan 1918 doğumlu Zehra Doğan'ı da ziyaret eden Kaymakam Akpay, Zehra teyzenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı, çiçek vererek, sağlık ve afiyet diledi.