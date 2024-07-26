Çorum Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Çerikci, Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çerikci’nin ilk ziyareti Temmuz ayında yapılan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu’nun Türkiye’nin 81 ilinden gelen şoför ve otomobilciler odası esnafının katıldığı yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan seçilen Mehmet Yiğiner oldu.

Erdoğan Çerikci, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yeni başkanı Mehmet Yiğiner’i makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Ticaret Bakanlığı Türkiye Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne atanan Taha Enes Şener’i ziyaret ederek görevinde başarılar dileyen

Çerikci, esnafların ve esnaf odalarının sıkıntı ve beklentilerini ileterek, çözüm beklediklerini dile getirdi.

Son olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Danışmanı Zeki Gül'ü makamında ziyaret ederek, sohbet etti.

Çerikci’ye ziyaretlerinde Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ile Çilingirciler ve Sobacılar Odası Başkanı Hasan İlhan eşlik etti.