Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması 11. kez yol arkadaşlarını yarışmaya davet ediyor.

Bu yıl 11 ayın sultanı “Ramazan” temalı yarışmanın kayıtları 20 Kasım 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de başladı.

Yarışmaya www.ufkayolculuk.com adresinden yapılacak olan başvurular ise 24 Mart 2024 Pazar günü saat 07.59'da sona erecek.

11. UFKA YOLCULUK VE 11 AYIN SULTANI MANEVİ BAHAR MEVSİMİ RAMAZAN

Ufka Yolculuk her yıl birbirinden farklı ve ilgi çekici konularıyla büyük ilgi topluyor. Hazırladığı eserlerle yarışmacıların okuma alışkanlığı kazanmasına ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Bu yıl Ramazan ayında ve “Ramazan” konusunda yapılacak olan Ufka Yolculuk Yarışması unutulanları hatırlatmayı, farkındalık oluşturmayı, yeni ve sürdürülebilir alışkanlıklar kazanılmasına aracı olmayı hedefliyor.

HER KATEGORİ İÇİN AYRI KİTAP

Yarışma bu yıl da dört ayrı kategoride düzenleniyor. Sorulara kaynak olan ve kategorilere özel hazırlanan kitaplar ise şöyle; ilkokul kategorisinde “Eyvah! Ramazan Kayıp”, ortaokul kategorisinde “Bir Başka Zaman, Ramazan”, lise kategorisinde “1’e 1000 Yok mu İsteyen?” ve yetişkin kategorisinde ise “Manevi Bahar Mevsimi Ramazan”

İLK 300’E PARA ÖDÜLÜ VERİLECEK

Online olarak iki aşamada gerçekleştirilecek olan yarışmada sıralama 2. aşama sınav sonuçlarına göre olacak ve bu sıralamada dereceye giren yarışmacılara merkezi ve il ödülleri takdim edilecek.

“Gerçek ödülü bilgi” olan yarışma sonunda ilk üçe giren yarışmacılara 8000 TL, 4-10. arası yarışmacılara 7000 TL, 11- 30 arası yarışmacılara 5000 TL, 31-50 arası yarışmacılara 3000 TL, 51- 100 arası yarışmacılara 2000 TL, 101- 300 arası yarışmacılara 1000 TL para ödülü verilecek.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgilere 7’den 70’e herkesin www.ufkayolculuk.com sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşabileceği belirtildi.