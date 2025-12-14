Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15–16 Aralık tarihleri için 21 ilde hafif ve orta kuvvette kar yağışı beklendiğini açıkladı. Kar yağışının pazar sabahı başlayarak hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Yılın son haftalarına girilirken Türkiye genelinde kış koşulları kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncellediği beş günlük hava tahmin raporuna göre, 15 ve 16 Aralık tarihlerinde ülkenin farklı bölgelerinde hafif ve orta şiddette kar yağışı bekleniyor.

KAFKASLAR ÜZERİNDEN YURDA GİRİŞ YAPACAK

Tahminlere göre kar yağışı pazar sabahı Kafkaslar üzerinden yurda giriş yapacak. İlk etapta Ardahan, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde etkili olması beklenen yağışların, haftanın ilk günü itibarıyla çevre illere yayılacağı bildirildi. Soğuk ve karlı hava dalgasının batıya doğru ilerlemesiyle birlikte Bolu'da da özellikle yüksek kesimlerin beyaza bürünmesi öngörülüyor.

21 İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji haritalarına göre pazartesi ve salı günleri Bolu, Kastamonu, Çankırı, Yozgat, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Artvin, Nevşehir, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'da kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI OCAK AYINDA

Öte yandan İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş, kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Ön göstergeler doğrultusunda hazırlanan projeksiyonlar, İstanbul'da kent merkezlerini de kapsayacak kar yağışlarının ocak ayının ikinci haftası itibarıyla görülmeye başlanabileceğine işaret ediyor.