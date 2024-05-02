11. Yeşilay Bisiklet Turu 5 Mayıs pazar günü yapılacak.

Ziraat Katılım’ın ana sponsorluğunda Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Bestoil, Bisiklet Dünyası, Çorumgaz, Emre Göz Merkezi, Net Optik ve Saraylım Katılım sporsorluğunda düzenlenecek Bisiklet turu için kayıtlar 5 mayıs pazar günü saat 09’da kadeş meydanında yapılacak ve saat 11’de ise start verilecek.

81 ilde eş zamanlı olarak yapılacak olan bisiklet turu sonunda katılanlar arasında 12 kişiye bisiklet ve onlarda değişik hediye dağıtılacak. Yeşilay tarafından düzenlenen bisiklet turuna tüm halkımız davet edildi.