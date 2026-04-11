Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde Çorum Belediyespor sekizinci hafta maçında yarın evinde Isparta Gençlikspor ile karılaşacak.

Ligde play-off hedefi ile mücadele eden Çorum Belediyespor ligin ilk yarısında deplasmanda ilk yenildiği rakibi Isparta Gençlikspor’u evinde yenerek hem revanşı almak hemde galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Hafta içinde oynadığı maçta Başkent Seğmenleri deplasmanda 88-66 yenerek yedinci maçında beşinci galibiyetini alan Çorum Belediyespor puan sıralamasında ikinci sırada yer aldı. Çorum’un 12 Dev adamı yarın saat 15’de Atatürk Spor Salonu’nda Isparta Gençlikspor önünde kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Çorum Belediyespor Basketbol takımı antrenörü Ömer Mumcu takım olarak öncelikli hedeflerinin play-off oynamak olduğunu bunun içinde evlerinde oynayacakları maçları kayıpsız geçmek istediklerini söyledi. Mumcu hafa içi maçında aldıkları galibiyetin verdiği moralle Isparta Gençlikspor karşısına çıkacaklarını belirterek ‘Mutlak kazanmak için çıkacağımız bu maçta Çorumlu spor severleri takıma destek vermeye ve sahip çıkmaya davet ediyoruz. Onların vereceği bu destekle galibiyet sevincini hep birlikte yaşamak istiyoruz’ dedi.

Çorum Belediyespor ise Isparta Gençlikspor arasındaki maçın baş hakemi Ali Can Yılmaz. 1. Yardımcı hakem Yıldız Neslihan Peker 2. Yardımcı Hakem Anıl Yeşildağ. Maçta temsilci olarak Duran Kılıç görev yapacak.