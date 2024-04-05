İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul’da 28 Mart 2024 - 3 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleşen 12 işyerinin kurşunlanması olayına karışan şahıslara yönelik düzenlenen “MAHZEN-25” operasyonlarında 11 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İşte Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında paylaştığı operasyonun detayları;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Bahçelievler, Zeytinburnu ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlükleri ile düzenlenen ortak operasyonlarda; 12 işyerinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen şüpheliler, eylemlerde kullanılan çalıntı motor, kask ve eylem silahları ile birlikte yakalandı.

Operasyon sonucu:

8 adet ruhsatsız tabanca,

1 adet AK 47 uzun namlulu silah,

3 adet otomatik tabanca,

1 adet çalıntı motor,

2 adet çelik yelek ve

Muhtelif miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddeye el konuldu.