İzmir'in Karabağlar ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğunu bıçaklayarak öldürüp, çocuğun annesini de ağır yaralayan şahıs, Buca ilçesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, henüz belirlenmeyen sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak kapıyı açıp zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz’i (34) bıçaklayarak yaraladı.

Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı.

Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı.

Çığlık seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 12 yaşındaki Behiye Ediz’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.



Saklandığı evde yakalandı

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı ise, Buca ilçesinde saklandığı bir evde, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

L.M., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.