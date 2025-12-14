Terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı SDG'nin lideri "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhat Abdi Şahin, Esad'ın devrilişi sebebiyle yapılan bir törende konuştu.

"10 MART ANLAŞMASI ADEMİ MERKEZİYETÇİ SURİYE'NİN TEMELİNİ OLUŞTURUYOR" İDDİASI

10 Mart'ta yeni Suriye hükümetiyle imzaladıkları anlaşmaya "sadık" olduklarını söyleyerek, "10 Mart anlaşması yeni, demokratik ve ademi merkeziyetçi bir Suriye'nin inşası için tarihi bir temel oluşturuyor ve uluslararası toplumun desteğini aldı." iddiasında bulundu.

"KOMŞU ÜLKELERİN TUTUMU DEĞİŞTİ; SDG'YE DÜŞMANCA BAKMIYORLAR"

Ülke simi vermeden konuşan teröristbaşı Şahin, "Komşu ülkelerin tutumlarında bir değişiklik var. SDG'ye eskisi gibi düşmanca bakmıyorlar. SDG'nin varlığı artık savaş için bir bahane değil." dedi.

BİR KEZ DAHA ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK İSTEDİ

Daha önce yaptığı, "Merkezi olmayan bir Suriye istiyoruz." açıklamasını tekrarlayan SDG lideri, "Rakka, Haseke ve Deyrizor ademi merkeziyetçilik yoluyla yönetilmeli." diyerek federasyonvari bir yönetim isteklerini tekrarladı.

Ademi merkeziyetçilik, merkezi yönetimin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasına deniyor. Bu da merkezi otoritenin zayıflaması, yerel yönetimlerin güçlenmesi anlamına geliyor.