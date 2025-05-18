Çorum’da 13 gündür kayıp olarak aranan kişi ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

45 yaşındaki Erdal Şen'den haber alamayan yakınları 5 Mayıs'ta 112 acil çağrı merkezini arayarak kayıp ihbarı yaptı. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce dron ve arama kurtarma köpekleri ile arama çalışması başlatıldı.

Ekiplerin 13 gündür devam eden arama çalışmaları sonrası Şen'in merkeze bağlı Çalyayla Köyü yakınlarında ormanlık alanda cansız bedeni bulundu.

Jandarma Olay Yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Şen'in cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.