Çorum’un Boğazkale ilçesine bağlı Evci köyünde, bu sene 134.’sü düzenlenen geleneksel Nöbeti Baba Yağmur (Şükür) duası etkinlikleri, hava muhalefeti nedeniyle bu sene köyde yapıldı.

Nöbeti Baba yağmur duası etkinliğinin yörenin en büyük toplumsal miraslarından birisi olduğunu hatırlatan Evci köyü Muhtarı Salim Küçüksakal, "134 yıldan beri yapılan Nöbeti Baba yağmur duası kaynaşma ve barışma etkinlikleri her yıl Bin 640 rakımlı Aygar Dağı zirvesindeki Nöbeti Baba Tepesi’nde yapılıyordu. Bu sene hava muhalefeti ve yağışlar nedeniyle köyde yapıldığını söyledi.

Bu mirasın herkes tarafından daha iyi bir şekilde sahip çıkılarak yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması gerektiğini söyleyen Küçüksakal, Geleneksel olarak her yıl düzenledikleri etkinlikle küs olanları barıştırdıklarını, yağmurun az yağdığı yıllarda yağmur duası, yağmurun çok yağdığı yıllarda şükür duası yaptıklarını belirterek, etkinliği uluslararası düzeye taşımak için çalıştıklarını ifade etti.

Evci köyü muhtarı Küçüksakal, "Etkinliklerin manevi bir hava içerisinde siyasetten uzak, inançlara uygun olarak yapıldığını belirterek, “Toplumsal bir dayanışma örneği sergilenmekte olan bu etkinlik, insanlığımız ve inançlarımızın da gerçek değerlerini taşıyan tek adrestir” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda katılımcılara imece usulü ile hazırlanan pilav ve et ikram edildi.