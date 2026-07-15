Milli İrade Platformu Başkanı Ayhan Boyraz, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Boyraz, 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan darbe girişiminin milletin kararlı duruşuyla bertaraf edildiğini belirterek, o gece ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Açıklamasında 15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayan Boyraz, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve millî irade bilincini canlı tutmanın ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

Boyraz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“On yıl önce, devletin en mahrem kademelerine kırk yıl boyunca sinsice sızmış bir ihanet şebekesi, milletin kendisine emanet ettiği silahları milletin kendisine çevirmiş; Gazi Meclisimizi bombalamış, sokaklarımızı tanklarla çiğnemeye, millî iradeyi esir almaya yeltenmiştir.

15 Temmuz, kökü dışarıda, piyonları içerde bir işgal girişimidir. Türkiye’nin yükselişinden rahatsız olan odakların, FETÖ ihanet şebekesini taşeron olarak kullanmak suretiyle istiklalimize ve istikbalimize kastettiği topyekûn bir saldırıdır.

Ancak hainlerin hesaba katmadığı, esarete düşmüş zihinlerinin idrak edemediği hakikat aziz milletimizin feraset ve cesaretiydi. O gece vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve minarelerden yükselen salâların çağrısıyla, kadını erkeğiyle, genci yaşlısıyla meydanlara akmış; bombalara göğsünü siper ederek dünya demokrasi tarihinin en büyük direniş destanlarından birini yazmıştır.

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in şahsında sembolleşen bu kahramanlıkla 251 vatan evladı şehadet şerbetini içmiş, binlerce yiğidimiz gazilik şerefine ermiştir.

15 Temmuz, “Türkiye’nin siyasi tarihi darbeler tarihidir” ezberinin milletin bizzat kendi elleriyle yırtılıp atıldığı gündür. Milli iradenin üzerinde hiçbir vesayetin, hiçbir cuntanın, hiçbir karanlık odağın söz sahibi olamayacağını ilan etmiştir.

Aradan geçen on yılda bu destanın hatırasını yaşatmayı en aslî vazifemiz bildik. Bugün o geceyi yaşamamış bir nesil yetişiyor; onlara 15 Temmuz’u anlatmak, şehitlerimizin emanetini taşımak ve 15 Temmuz ruhunu diri tutmak şehitlerimize olan borcumuzdur.

Hain darbe teşebbüsünün yenilgiye uğratılmasının onuncu yıl dönümünde buradan bütün dünyaya bir kez daha ilan ediyoruz: Bu aziz vatan, kıyamete kadar mazlumların umudu ve milletimizin mukaddes yurdu olmaya devam edecektir.

Bu vesileyle; başta 15 Temmuz kahramanları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, o karanlık geceyi aydınlık bir destana çeviren büyük milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü tebrik ediyoruz.”