Çorum’un Kargı ilçesinde Kargı Belediyesi tarafından ilçenin en önemli turizm alanlarından biri olan Abdullah Yaylası Mesire Yeri, 10 yıllığına ihaleyle kiraya verilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına Orman Genel Müdürlüğü’ne ait olan ve Kargı Belediyesi’nin kiracısı bulunduğu Abdullah Köyü Abdullah Yaylası mevkiindeki mesire alanı, mevcut yapılarıyla birlikte alt yükleniciye kiralanacak.

Belediye Meclisi’nin 1 Haziran 2026 tarihli kararı ve Belediye Encümeni’nin 30 Haziran 2026 tarihli kararı doğrultusunda yapılacak kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında 16,40 hektar büyüklüğündeki Abdullah Yaylası A Tipi Mesire Yeri, mevcut tesis ve donatılarıyla birlikte kiralanacak.

Mesire alanı içerisinde 1 adet 3 katlı konaklama tesisi, 1 adet kır lokantası ve personel binası, 1 adet umumi tuvalet binası, 9 adet kır evi, 14 adet kamelya, 1 adet içme su deposu, 2 adet barbekü, 3 adet çeşme, 3 adet tahterevalli, 3 adet salıncak grubu ve 1 adet kaydırak bulunuyor.

İHALE 17 TEMMUZ’DA YAPILACAK

Kiralama ihalesi, 17 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.00’te Kargı Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak.