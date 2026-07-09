Arca Çorum FK'nın Irak'ın Al-Zawraa SC takımından transfer ettiği Hasan Abdulkareem, Düzce'deki Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı.
Takım arkadaşlarıyla tanışan oyuncu, ilk antrenmanını yaptı.
27 yaşında ve 1.66 boyundaki Irak milli futbolcu kamuoyunda "Iraklı Messi" olarak tanınan Hasan Abdulkareem, sağ kanat pozisyonunda oynuyor.
30 MAÇTA 11 GOL 7 ASİST YAPTI
Abdulkareem geçtiğimiz sezon 30 maçta 11 gol 7 asist ile oynadı.
ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE FORMA GİYDİ
Asya Şampiyonlar Ligi 2 liginde de forma giyen Iraklı messi oynadığı 8 maçta 2 gol 1 asistlik katkı sağladı.
Muhabir: Fatih Battar