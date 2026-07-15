İnsani Değerler Platformu'nda dönem sözcülüğü görevinde değişim yaşandı. Platformun aylık genel istişare toplantısında alınan karar doğrultusunda, dönem sözcülüğü görevi İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu tarafından Özgür-Der Çorum Şube Başkanı Murat İslam'a devredildi.

Platform bünyesinde bugüne kadar "Aksa Tufanı ve Sorumluluklarımız" ile "Kadim Yuvamız Aile" başlıklı paneller düzenlenirken, gazeteci-yazar Taha Kılınç'ın katılımıyla "Doğu Türkistan" konulu konferans gerçekleştirildi.

Ayrıca Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerine destek verildi, Filistin'e destek yürüyüşlerine katılım sağlandı ve önemli gelişmelerle ilgili kamuoyuna yönelik basın açıklamaları yapıldı.

Görev değişiminin ardından platform tarafından yapılan açıklamada, çalışmalara katkı sağlayan üye sivil toplum kuruluşlarına ve destek veren kurumlara teşekkür edilirken, yeni dönem sözcüsü Murat İslam'a görevinde başarı dileğinde bulunuldu.