FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında TÜRKSAT Ankara Gölbaşı tesislerinde şehit düşen Ali Karslı, memleketi Çorum'daki kabri başında dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, darbe girişimi sırasında TÜRKSAT Ankara Gölbaşı tesislerinde şehit düşen Ali Karslı'nın kabri başında program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden Ali Karslı ve tüm şehitler için dualar edildi. Programa, Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve il protokolü üyeleri katıldı.

Şehit Ali Karslı ile olan dostluklarını anlatan Azmi Pektaş, "15 Temmuz şehidi Ali Karslı kardeşimizle yollarımız ortaokul yıllarında kesişti. 1983-1985 yıllarında ortaokulda beraber arkadaşlık yaptık. Lise yıllarında ise yollarımız ayrıldı. Tabii lise bittikten sonra Ali Karslı kardeşimiz Ankara'da TÜRKSAT'ta işe başladı. Orada çalışırken 15 Temmuz bu hain darbe girişiminde TÜRKSAT'ta şehit oldu. Ali kardeşimize Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Darbe girişimi gecesi ve sonrasında yaşadıkları süreci aktaran Pektaş, "O akşam bu hain darbe girişimini duyduktan sonra hepimiz teyakkuzdaydık, keza sabahlara kadar nöbet bekledik. Ertesi gün de biz buradan Ankara'ya hareket ettik. Ankara'da meclisin bombalandığını da duyduk ve meclise gittik. Meclise giderken bu hainlerin neler yapabildiklerini yollarda gördük. Tankların, dozerlerin mecliste yürüdüğünü, oradaki o bırakmış oldukları kırıntıları, ayrıntıları orada bizzat şahitlik ettik. Ali Karslı kardeşimizi orada şehit verdik. Şehidimize ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Devletimize, milletimize Cenab-ı Allah bir daha böyle hain darbe girişimlerini göstermesin" diye konuştu.