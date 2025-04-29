Ankaragücü maçının ikinci yarısında oyuna giren Tunahan Ergül 17 dakika oyunda kaldı ve sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Tunahan Ergül 46. dakikada Ferhat Yazgan’ın yerine oyuna girdi.

Genç futbolcu maçın 63. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yerine Atakan Akkaynak girdi ve kırmızı siyahlı takım bu dakikada beş değişiklik hakkını bitirdi.

Tunahan’ın kasığındaki sakatlığın durumu bugün çekilecek MR sonucunda belli olacak.