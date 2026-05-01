Trendyol 1. Lig'de oynanan 36. hafta müsabakalarının ardından sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyerek Trendyol Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor FK, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda organize edilen törende Erzurumspor FK'ya şampiyonluk kupasını ve madalyalarını TFF 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Millî Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmazverdi. Törende Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, TFF Sportif İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve TFF Erzurum Bölge Temsilcisi Mehmet Akif Fencioğlu da yer aldı.

Mavi-beyazlı futbolcu, teknik heyet ve kulüp yöneticileri, Erzurum Miting ve Etkinlik Alanı'nda düzenlenen kutlamaya üstü açık otobüsle geldi. Burada düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları mehteran ve zeybek ekibi ile Büyükşehir Belediyesi bar ekibinin gösterisiyle başladı. Alanı dolduran binlerce mavi-beyazlı taraftar, vinçlerle alana asılan "Bir dadaş gibi" ve "Nesilden nesile büyüyor sevdan" pankartlarıyla takımlarının şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.

Kutlama töreninde konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Erzurum temsilcisinin özellikle ligin ikinci yarısında gösterdiği başarıya dikkat çekti. Mavi-beyazlı takımın şampiyonluğu hak ettiğini belirten Otyakmaz, "Gösterilen başarılı performans ile şampiyonluğu anasının ak sütü gibi hak eden sizleri, takımınızı, malzemecisinden yönetimine kadar özellikle Ahmet Dal başkanımızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu şampiyonlukta emeği geçen onursal başkan Mehmet Sekmen'e, değerli parti başkanlarına,Türk futboluna vermiş olan herkese desteklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bu şampiyonluk hayırlı olsun. Bu gardaştan da dadaşlara selam olsun." diye konuştu.

Kulüp başkanı Ahmet Dal ise şampiyonluğun bir günde kazanılmadığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu başarı yılların emeğiyle, sabrıyla ve alın teriyle yoğruldu. Zor zamanlardan geçtik. Eleştirildik, tezahüratlarla karşılandık. Yorulduk, yıprandık ama bu sevdaya, bu armaya hizmet etmekten hiç vazgeçmedik. Bu takımı tarihi şampiyonluğa kavuşturmaya olan inancımızdan asla vazgeçmedik. Çünkü biz biliyorduk bu arma pes etmeyi bilmez, bu şehir diz çökmez. Bugün geldiğimiz nokta asla tesadüf değil. Bu başarı hepimizin ve bu daha başlangıç. Erzurumspor'umuzu layık olduğu yerlere taşımak için hep beraber aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz."

Konuşmaların ardından sahneye tek tek çağrılan teknik heyet ve futbolculara madalyaları ve şampiyonluk kupası verildi. Havai fişek gösterileriyle süren kutlamalar, şarkıcı Merve Özbey konseriyle sona erdi.