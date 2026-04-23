19 Mayıs Atatürk’ü anma futbol şenliğine başvurular başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu trafından ortaklaşa düzenlenecek turnuvaya başvurular 27 Nisan pazartesi günü sona erecek,

Futbol şenliğinde 2017-18-19 ve daha sonra doğmuş sporcuların oynayacağı turnuvada maçlar yarı sahada oynanacak. Turnuvaya kulüpler birden fazla takımla katılabilecekler. Sporcular bir takımda forma giyecek takım listelerine en fazla 15 sporcu yazılabilcek.

Tek devreli lig usülüne göre oynatılacak ve her takımın grubunda en az üç müsabaka oynayacak ve bir günde sonuçlanacak şekilde palanlanan müsabakalar 16 Mayıs cumartesi günü oynanacak. Müsabakalar sonunda derecelendirme ve grup birinciliği yapılmayacak bütün sporculara günün anısına katılım belgesi verilecek.