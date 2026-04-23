Trendyol 1. Lig'de 37. hafta oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Sakaryaspor-Arca Çorum FK maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek.

DATEM’den ‘Neslin geleceği aktarılması’
Pakkan'ın yardımcılıklarını ise Enes Biroğlu, Çağrıcan Pazarcıklı ve Semih Kurt yapacak.

Pakkan bugüne kadar Çorum FK'nın 2 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Pakkan bu sezon Erzurumspor'a 1-0 mağlup olduğumuz maçı yönetmişti.

Muhabir: Fatih Battar