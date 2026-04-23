Okul Sporları Yıldız Kızlar Bocce’de şampiyonluğu İnalözü Ortaokulu kazandı. 11 okulun mücadele ettiği il birinciliğinde tüm kupaları ilçe okulları elde etti. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bocce sahasında yapılan il birinciliğinde 11 okuldan 55 sporcu mücadele etti.

Yapıla müsabakalar sonunda Asmin Badak, Hasret Dilara Arslan, Asya Kaygusuz, Elanaz Altuntaş ve Cevriye Mucur’dan oluşan kadrosu ile İnalözü Ortaokulu tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Alaca Ortaokulu ise Asya Arslan, İrem Nur Arslan, Medine Aykaç, Eslem Uzun ve Nida Halime Alay’dan oluşan kadrosu ile final maçını kaybederek ikincilik kupasının sahibi oldu. Mecitözü Atatürk Ortaokulu ise Edanur Yıldırım, Melda Yılmaz, Bengisu Temür, Melisa Yılmaz ve Elif Atar’dan oluşan kadnosu ile üçüncülük kupasının sahibi oldu. İskilip Erenler Cumhuriyet Ortaokulu Zeynep İpek, Sevgi Polat, Yaren Kaplan, İrem Su Çördük ve Buse Naz Köse’den oluşan kadrosu ile dördüncülük ödülünü aldı.