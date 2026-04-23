Arca Çorum FK bir günlük iznin ardından pazar günü Sakaryaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Pazar günü evinde Sivasspor ile oynadığı maçın ardından pazartesi günü yaptığı yenile çalışması sonrasında salı gününü dinlenerek geçirdi.

Kırmızı Siyahlı takım dün saat 13’de tesislerde toplandı ve saat 16’da yaptığı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Uğur Uçar çalışma öncesinde futbolcularla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı ardından da ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5-2 dar alan oyunu ve son bölümde de üç takım kaleli oyun ile sona erdi.

Çorum FK’da sakatlığı nedeni ile bir hafta ayrı kalan Mame Thiam dün düz koşu yaparken hafta içinde takıma katılması ve hafta sonu Sakaryaspor maçında da kısa süre forma giymesi bekleniyor.

Sakarya yolculuğu cumartesi günü

Arca Çorum FK’nın Sakaryaspor ile oynayacağı maçın seyahat programı da belli oldu. Cumartesi günü erken saatlerde yapacağı antrenmanla Sakaryaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak kırmızı siyahlı takım öğlen yemeğini tesislerde yedikten sonra karayolu ile Sakarya’ya hareket edecek. Pazar günü Sakaryaspor ile ligdeki son deplasman maçında karşılaşacak olan kırmızı siyahlı takım maçın ardından iki günlük izne çıkacak ve salı günü Çorum’da toplanarak Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak.