Okul Sporları Paletli Yüzme Türkiye Şampiyonasında madalya kazanan Dumlpınar Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti. Beraberinde Okul Müdürü ve öğretmenleri ile birlikte Gaziantep’te yapılan Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazanan Demir Arslan Gökgöz ve başarılı sporcu Zeynep Baran Alışşık Cemil Çağlar’ı ziyaretinde katıldıkları şampiyona ve çalışmaları hakkında bilgiler verdiler.

Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise başarılı öğrenci sporcuları tebrik etti ve azimleri ve disiplinli çalışmalarıyla örnek olan öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti ve hediyelerini verdi. Çağlar bu başarıda emeği eçen tüm öğretmenleri, antrenörleri ve ailelerini yürekten kutlayarak bu başarıların artarak devam etmesini diledi.