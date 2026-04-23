Okullu Yıldızlar ve Gençler Karakucak İl birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belirlendi. Nazmi Avluca Sahası yanındaki güreş alanında yapılan müsabakalara merkez ve ilçelerden pehlivanlar katıldılar. Yapılan güreşler sonunda sıkletlerinde birinci olarak Çorum’u Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazanan sporcular ve okulları şöyle:

YILDIZ ERKEKLER:

30 kiloda Nene Hatun Ortaokulu’ndan Berat Kestek, 35 kiloda Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan Yusuf Can Bozkurt, 40 kiloda yine Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan Eymen Efe Yalçın, 45 kiloda Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’ndan Abdusselam Karakaş, 50 kiloda Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu’ndan Y.Berat Yılmaz, 55 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu’ndan Berkay Gözübüyük, 60 kiloda Osmancık Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu’ndan Kaan Dölcü, 65 kiloda Cumhuriyet Ortaokulu’ndan İbrahim Kayra Akkaş, 70 kiloda Osmancık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’ndan Yiğit Can Çiçek ve 85 kiloda Kerebi Gazi İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ahmet Çınar Bıdık

GENÇ ERKEKLER:

45 kiloda Bayat Anadolu Lisesi’nden Şakir Kömürcü, 50 kiloda yine Bayat Anadolu Lisesi’nden Ayberk Kadir Baş, 55 kiloda Osmancık MESEM’den Engin Kahriman, 60 kiloda Bayat Anadolu Lisesi’nden Enes Yardımcı, 65 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Ömer Tunca, 70 kiloda yine Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Akın Öz, 75 kiloda Halk Eğitim Merkezi’nden S.Yunus Atmaca, 80 kiloda Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden İ.Mert Özkoyuncu ve 100 kiloda Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Batuhan Taşkaldıran