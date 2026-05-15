Çorum futbol tarihinin en kritik maçlarından biri bu akşam Yeni Stadyum’da oynanacak. Arca Çorum FK play-off yarı final rövanş maçında bu akşam saat 20’da Bodrum FK önünde 1-0’ın rövanşında finale yükselmek için mücadele edecek.

Ligi dördüncü bitiren Çorum FK play-off ilk turunda Keçiörengücü’nü 1-0 dördüncü bitiren Bodrum FK ise Pendikspor’u 2-0 yenerek yarı finale yükselmişti. Pazartesi akşamı Bodrum’da oynanan ilk maçta Çorum FK sahadan 1-0 mağlup ayrılarak avantaj kaybetmişti.

Bu maçın ardından kırmızı siyahlı takım hem sahada hem saha dışında Bodrum FK maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlığı devam eden Sinan Osmanoğlu bu akşamki maçtada forma giyemeyecek. İlk maçta forma giyemeyen Samudio’nun ise bu akşam forma giymesi bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takım stadı dolduran taraftarlarının desteği altında başlayacağı maçta önce ilk önce galibiyeti yakalamak ardından da turu geçmek içi iki farklı bulmak istiyor.

Konuk Bodrum FK ise ilk maçtaki avantajını korumak için kontrollü bir başlangıcın ardından kontrotaklarla gol bulmak isteyecek. Yeşil beyazlı takımda sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor.

Kırmızı Siyahlı takım bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı. Teknik Direktör Uğur Uçar7ın dün yapılan antrenmanda Bodrum maçı taktiğini son kez yaptırdığı ve gördüğü eksikleri uygulamalı olarak gösterdiği öğrenildi. Kırmızı Siyahlı takım bu çalışmanın ardından tam kadro tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.