Çorum Spor Gazeticileri tarafından bu yıl 29.su düzenlenen Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ilk turda heyecan bugün oynanacak üç maçla devam edecek.

Bu yıl 14 takımın şampiyonlar ligi formatında oynayacağı turnuva bugün Mimar Sinan sahasında oynanacak üç maçla devam edecek. Günün ilk maçında saat 18.30’da Çopraşıklı Deli Kadirspor ile Ata Ser Yapı takımları karşılaşacak.

Günün ikinci maçında saat 20’de Fora Mobilya&Barkoç Mühandislik ile Büğdüzspor takımları turnuvadaki ilk maçlarına çıkacaklar. Günün son maçında ise Çorum Barosu takımı ile Ergin Öner FK takımları turnuvadaki ilk maçlarına çıkacaklar.

Turnuvada ilk turun son maçları yarın akşam Mimar Sinan sahasında oynanacak.