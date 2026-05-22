Arca Çorum FK, finalde Erokspor ile oynayacağı tarihi maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki çalışmasında Erokspor maçının taktiğini Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde yaptı. Sakatlığı bulunan Sinan takımdan ayrı olarak düz koşu yapmaya devam etti.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Patronu Uğur Uçar yönetimindeki antrenman küçük sahada kurulan aletlerde yapılan koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından beşe iki pas çalışması ile devam eden antrenmanda daha sonra taktik çalışma ile devam etti.

Teknik Direktör Uçur Uçar bu çalışma sırasında Erokspor maçında oynatmayı planladığı oyun sistemini sahada uygulamaya devam etti. Futbolculardan isteklerini mevkisel olarak dile getiren Uçar bu maçta sahaya süreceği ilk onbir konusunda arayış içinde olduğu gözlendi.

Taktik çalışmanın ardından kırmızı siyahlı takım kaleli oyun oynadı.

Üç takımlı oyunda futbolcuların oldukça neşeli olduğu öğrenildi.

Çorum FK bugünöğlene kadar dinlenecek tesislerde öğlen yemeğini yedikten sonra karayolu ile Konya’ya hareket edecek.

