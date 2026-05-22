AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Çorum FK’nın pazar günü Erokspor ile oynayacağı final maçını Türkiye Büyük Millet Meclisine taşıdı. Ahlatcı önceki gün yapılan meclis oturumunda gündem dışı söz olarak bir konuşma yaptı.

Ahlatcı konuşmasında şunları söyledi: ‘Pazar günü rengimiz kırmızı siyah sesimiz Çorum olsun. Sanayisi tarımı ile üretim ve emeğin şehri olan Çorum şimdide futbolda tarih yazmanın eşiğindedir. Arca Çorum FK tarihinde ilk kez Süper Lige yükselmek için final maçına çıkacaktır.

Bu sadece bir futbol maçı değil alınteri mücadele ve analolu insanının azminin sahaya yansımasıdır. Biz Çorumlular zor günlerde omuz omuza durmayı sonuna kadar mücadele etmeyi memleketimizin adını gururla taşımayı biliriz. ‘Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz’ sözünü tüm Tarkiye’ye bir kesz daha ispat etmek için pazar günü rengimiz kırmızı siyah sesimiz Çorum olsun. Pazar günki maçta futbolcularımızı teknik heyetimize ve taraftarımıza başarılar diliyorum’ dedi.