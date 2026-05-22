Trendyol 1. Lig'de pazar akşamı Konya’da Arca Çorum FK ile final maçında karşılaşacak olan Esenler Erokspor hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor.

2 Mayıs’ta ligin son haftasında evinde Pendikspor ile berabere kalarak Süper Lige direk çıkma şansını kaybeden Erokspor dört günlük iznin ardından final maçının hazırlıklarının ilk etabını İstanbul’da kendi tesislerinde yaptı.

Ligin son maçında Pendikspor karşılaşmasının ardından yönetimin Teknik Direktör Osman Özköylü ile yolları ayıran ve teknik heyetin içinde görev yapan Güray Gündoğdu ile final maçına hazırlanan Erokspor beş gündür final maçının hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor

. Erokspor Çorum FK ile oynayacağı final maçı için yarın Konya’ya geçerek kampa girecek ve maç saatini bekleyecek.