Mimar Sinan Mahallesi Çorum Sanayi Sitesinde meydana yangında dükkanı kül olan Hacı Saflı’nın işletmesini yeniden ayağa kaldırması için başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde çıkan yangında oto lastik servisi tamamen kullanılamaz hale gelen ve büyük maddi zararla karşı karşıya kalan Hacı Saflı’nın mağduriyetinin giderilmesi için bir grup gönüllü tarafından başlatılan Valilik onaylı yardım kampanyası devam ediyor.

Dükkanı kül olan esnaf Hacı Saflı, yangın sonrasında iş yerinde büyük hasar oluştuğunu, sıfır lastikler, makineler ve ekipmanların tamamının yanarak kullanılamaz hale geldiğini belirterek, “Yaşadığım mağduriyet çok büyük. Yılların emeği bir anda yok oldu” dedi.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için harekete geçerek mağdur esnafa Valilik onaylı yardım kampanyası başlatan gönüllüler ise “Tüm hayırseverleri mağdur esnafımızın dükkanını yeniden ayağa kaldırması için yardımda bulunmaya davet ediyoruz” dediler.

Geçtiğimiz günlerde ÇESOB Başkanı Recep Gür de mağdur esnafa yardım çağrısında bulunmuştu.

Kampanya kapsamında yardım yapılacak banka hesabı ise şöyle: Hacı Saflı-

IBAN: TR14 0006 4000 0015 1502 6533 33- İş Bankası Çorum Şubesi.