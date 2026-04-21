Trendyol 1.Lig'in bitimine 2 hafta kala asist krallığında Çorum FK'dan iki isim yer aldı.

17 asist ile Esenler Erokspor'un Brezilyalı kanat oyuncusu Amilton asist krallığında yer alırken, onu 13 asist ile Çorum FK'nın Angolalı yıldızı Fredy ve 12 asist ile Yusuf Erdoğan izledi.

Devre arasında Bodrum FK'da transfer edilen Fredy Çorum FK forması ile 3 gol 3 asist ile oynarken, sezonun ilk yarısında Bodrum FK'da 10 gol 10 asist ile oynamıştı.

Sezon başında Konyaspor'dan Çorum FK'ya transfer olan Yusuf Erdoğan ise kariyer sezonunu yaşıyor.

34 yaşındaki kanat oyuncusu şu ana kadar çıktığı 33 karşılaşmada 4 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Sezonun ilk yarısında muhteşem bir performans sergileyen Erdoğan 4 gol 8 asistlik katkı sağlamıştı.

İkinci yarıda istenilen performansı sergileyemeyen ve yedek kulübesine oturtulan Erdoğan, ikinci devrede henüz gol katkı sağlayamazken 4 asist yaptı ve toplam Çorum FK formasıyla 12 asiste ulaştı.