Erkekler Bölgesel Basketbol Liginin 9. hafta maçında Çorum Belediyespor deplasmanda Çukurova Üniversitesi’ni 97-80 yenerek ligdeki yedinci galibiyetini aldı ve grubu lider bitirmek için evinde Selçuklu Belediyespor maçına avantajlı çıkmayı başardı.

Grupta play-off mücadelesi veren rakibi önünde Çorum Belediyespor ilk periyotta rakibi önünde hayli zorlandı. İlm periyot karşılıklı basketlerle geçerker bu periyotu ev sahibi takım 21-20 önde tamamladı.

İkinci periyotta oyunun kontrolünü ele geçiren temsilcimiz hücumda çok daha etkili olurken savunmada rakibine kolay baskete izin vermedi ve bu periyota 28-16 ilk devreyide 48-37 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta ev sahibi takım maça yeniden ortak olmak için daha sert bir savunma yaparak temsilcimizi hücumda durdurdu hücumde fazla üretken olamayınca bu periyotu ev sahibi takım 22-19 önde tamamlarken son periyota Çorum Belediyespor 67-59 önde girdi.

Son periyotta risk alan rakibi karşısında hızlı hücumlarla etkili olan ve bulduğu sayılarla rakibin direncini kırmayı başaran Çorum Belediyespor bu periyotu 30-21 maçıda 97-80 gibi farklı skorla yenerek lider Selçuklu Belediyespor ile puanları eşitledi. Çorum Belediyespor’da en skorer isim 21 sayı ile Deniz Ateş olurken diğer çift haneyi bulan isimler 16 sayı ile Efekan Coşar, 14 sayı ile OsmanAydın, 13 sayı ile Yusuf Bayrak 11 sayı ile Kerim Durmaz oldular.

Çorum Belediyespor grubun son maçında 25 Nisan cumartesi günü Atatürk Spor Salonunda Selçuklu Belediyespor ile karşılaşacak. Bu maçı kazanan takım grup lideri olarak play--off vizesi alacak.

Beş grupta oynanan maçlar gruplarda ilk üç sırayı alan takımlar ile en iyi dördüncü takımın mücadele edeceği play-off’da 16 takım puan ve averaja göre sıralanacak.

Bu sıralama sonunda birinci olun 16. dan başlayarak eşleşecekler ve çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlar sonunda 2. lige yükselen takımlar belli olacak.