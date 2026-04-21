Çorum FK’nın Sivasspor ile oynadığı maçta önceki sezon birlikte çalışmış üç kırmızı siyahlı futbolcu Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve teknik ekibi ile hasret giderdi.

Önceki sezon Kocaelispor’da şampiyonluk yaşadığı sezonda Taşdemir ve ekibi ile birlikte çalışan Pedrinho ve geçen sezon Bodrum FK’da birlikte çalışan Üzeyir ve Fredy maçtan önce Sivasspor yedek kulübesine giderek maç öncesinde başarılar dileğinde bulundular ve kısa süreli sohbet etme imkanı buldular.