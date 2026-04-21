Çorum FK’nın Sivasspor’u 3-1 yendiği maçta takımının üçüncü golünü atan Serdar Gürler sevincini takımın genç ismi İbrahim Zubaru ile paylaştı.
Oyuna ikinci yarıda giren Serdar Gürler Samudio’nun mükemmel asistinde topu Sivasspor ağlarına gönderdi. Golü attıktan sonra saha kenarında ısınma yapan genç yabancı futbolcu İbrahim Zubaru’ya koşan Serdar Gürler golün sevincini onla böyle paylaştı.
İbrahim Zubaru uzun bir aranın ardından Sivasspor maçının 88. dakikasında Yusuf Erdoğan’ın yerine oyuna girdi.
Genç futbolcu taraftarlardan da büyük ilgi gördü.
Muhabir: Çorum Hakimiyet