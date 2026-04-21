Arca Çorum FK’nın devre arasında Bodrum FK’dan kadrosuna kattığı Fredy kırmızı siyahlı forma ile üçüncü golünü Sivasspor maçında attı.

Bodrumspor’da hücumda çok daha etkili olan ve attığı goller ve asistler ile yeşil beyazlı takıma katkı veren Fredy mücadelesi ile büyük beğeni toplamasına karşın gol yollarında beklenen katkıyı veremedi.

Fredy kırmızı siyahlı forma altında ilk golünü Ümraniyespor karşısında 22 Şubat’ta atarken ikinci golünü ise 7 Mart tarihinde Hatayspor karşısında attı.

Fredy bu golden bir buçuk ay sonra ise Sivasspor karşısında takımının ikinci golünü attı.

Tecrübeli futbolcu takımını yeniden öne geçirdiği maçın ardından sevincini takım arkadaşları ile birlikte böyle paylaştı.