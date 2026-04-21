Çorumlu milli Badmintonu Mehmet Can Töremiş Bulgaristan’da altın madalya kazandı.

16-19 Nisan tarihlerinde Bulgaristan’ın Svilengrad kentinde düzenlenen 2026 Bulgarian Junior U19 International turnuvasında Çorum'un Osmancık ilçesi nüfusuna kayıtlı milli sporcu Mehmet Can Töremiş, Tek Erkekler kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı.

Milli takım Bulgaristan’da dokuz madalya kazandı. Kazanılan üç altın madalyadan birini Mehmet Can Töremiş ülkemize kazandırdı. Tek erkeklerde Mehmet Can Töremiş’in altın madalyasına karışık çiftlerde Gökay Göl ve Nisa Nur Çimen birinciliği kazanırken çift kadınlarda Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir birinci oldular.

Çift kadınlarda Zeynep Berre Ocakoğlu ve Elifnur Demir, çift erkeklerde Gökay Göl ve Mehmet Seven gümüş, çift kadınlarda Nimet Ergün, Gülsu Vural, karışık çiftlerde Mert Seven Aysu Arslan ile tek kadınlarda Elifnur Demir ve Nimet Ergün bronza madalyanın sahibi oldular.