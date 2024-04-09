Beltaş 2. Amatör Küme’de ilk yarı sona erdi.

A grubunda Mecitözü Gençlerbirliği, B grubunda ise Osmancıkgücüspor ilk yarıyı lider tamamladı.

A grubunda ilk yarının son hafta maçlarında gol yağluru vardı.

İki maçta 16 gol atıldı. Mecitözü Gençlerbirliği Sungurluspor deplasmanında 6-2 galip gelerek ligdeki çıkışını devam ettirdi ve ilk yarıyı 9 puanla lider tamamladı.

Haftanın diğer maçında ise Alacagücüspor, Buharaspor deplasmanında gol düellosunu 5-3 kazanarak ikinci galibiyetini aldı ve ilk yarıyı ikinci sırada tamamladı.

B grubunda ise ligde ilk iki sırada bulunan Bayat Belediyespor ile Osmancıkgücüspor’un maçında takımlar sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldılar ve ilk yarıyı Osmancıkgücü7 puanla lider bitirirken Bayat Belediyespor 4 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Grubun diğer maçında ise Mecitözüspor, Oğuzlar Belediyespor deplasmanında 2-0 galip gelerek ilk galibiyetini aldı.

Ligde ikinci yarı bir haftalık aranın ardından 21 Nisan pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.