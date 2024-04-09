Osmancık Belediyespor Voleybol takımı Antrenörü Ümit Gökgöz yıllardır verdikleri mücadelenin karşılığını almaya başladıklarını belirterek, yıldız kızlar voleybolda yarı final grubuna yükseldiklerini belirterek emek veren herkese teşekkür etti.

Osmancık Spor Salonu’nda ilk kez düzenlenen voleybol grup birinciliğinin ilçe adına son derece başarılı geçtiğini belirten Ümit Gökgöz ‘İlçemiz adına çok güzel bir turnuvayı tamamladık. Yıldız Kızlar Grup Birinciliği müsabakalarında kendi evimizde hem Ankara hemde Çankırı temsilcilerine karşı set vermedem namağlup grup birincisi olduk. Haftanın 7 günü gece gündüz demeden bazı günler çift antrenman yaparak kızlarımızı geliştiriyoruz.

Şu mübarek Ramazan günlerinde iftarımızı yapıp direk antrenmana koştuk. Hem kızlarımız, hem biz belki çok yorulduk, çok zorlandık ama emeğimizin karşılığını aldık. Ailelerimiz, velilerimiz her zaman yanımızda bize destek oldular. Biz ne kadar emek verdiysek onlar bizden daha çok katkı sağladı. Hepsine ayrı ayrı minnettarız. Ayrıca yıllardır Grup yarı final hatta Türkiye Finallerine gittik. Gittiğimiz müsabakalarda hiçbir yerde ilçemizdeki gibi bir tribün desteği görmedik. Boş tribünler önünde maçlarımızı oynadık. Müsabakalar boyunca salonu tıklım tıklım dolduran tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum.

Pandemi döneminde çok üzerine duramadığımız altyapımızı yeniden canlandırdık. Çok yetenekli, çalışkan, hırslı ve bizi kendi gelişimleri için zorlayan kaliteli bir jenerasyon yakaladık. Gerek lig maçlarında gerek altyapı maçlarında kendi oyuncularımız ile oynamak bizi daha çok mutlu ediyor. Hemde kendi yaş grubundan büyük rakipler ile oynayıp başarılı olmaları daha başka bir mutluluk. Oynadığımız maçlarda 2011 - 2012 doğumlu sporcularımızı ilk 6 da oynatarak geleceğimize en büyük yatırımı yapıyoruz. Bu turnuvalar kızlarımıza büyük tecrübe katıyor. Onları geleceğe, A takımımıza hazırlıyor. Son olarak benim için en büyük gurur, ilkokul çağından bu zamana altyapımızın her kategorisinde oynayan A takım kaptanımız Sevgi Özden in yardımcı antrenör olarak kızlarımıza yaptığı büyük katkı oldu. Hem Sevgi hocamı hemde sporcularımı kutluyor önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum’ dedi.