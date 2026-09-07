Hizmet-İş Sendikası Çorum Şube Başkanlığı tarafından Çorum merkezde başlatılan birlik ve dayanışma yemekleri, ilçelerde de devam etti.

Çorum merkez, Alaca, Uğurludağ, Osmancık ve İskilip’te düzenlenen programlarda toplam 2 bin 500 emekçi aynı sofrada buluştu.

Hizmet-İş Çorum Şube Başkanı Mustafa Şahin, belediyelerde görev yapan emekçilerle bir araya gelerek çalışanların sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

Çorum merkezde başlayan buluşmaların ardından Alaca, Uğurludağ, Osmancık ve İskilip’te de emekçilerle bir araya gelen Şahin, ilçelerde görev yapan çalışanları da unutmadıklarını söyledi.

Şahin, “Bizim anlayışımızda sendikacılık yalnızca toplu iş sözleşmesi dönemlerinde değil, emekçi kardeşlerimizin her zaman yanında olmayı gerektiriyor. Çalışanlarımızla aynı sofrayı paylaşmak, onların sesine kulak vermek ve birlik beraberliğimizi güçlendirmek bizim için çok kıymetli. Çorum merkezde başlattığımız bu güzel buluşmaları ilçelerimizdeki emekçi kardeşlerimizle de sürdürmekten büyük mutluluk duyuyoruz.” dedi.

“MERKEZDEKİ EMEKÇİMİZ DE İLÇEDEKİ EMEKÇİMİZ DE BİZİM İÇİN AYNI DERECEDE KIYMETLİ”

Şahin, Çorum merkezle birlikte dört ilçede gerçekleştirilen programlarda toplam 2 bin 500 emekçiye ulaştıklarını belirterek, organizasyonlara katılan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Şahin ayrıca, programların gerçekleştirilmesine verdiği desteklerden dolayı Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan’a teşekkür ederek, emekçilerin birlik ve beraberliğini güçlendiren çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Hizmet-İş Çorum Şube Başkanlığı’nın, belediye emekçilerinin çalışma hayatındaki haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalarına devam edeceği belirtildi.