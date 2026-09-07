Arca Çorum FK'nın Danimarka'nın Kopenhag takımından transfer ettiği Youssoufa Moukoko, ilk maçında asist yaptı.

Geçtiğimiz hafta Çorum FK ile sözleşme imzalayan 21 yaşındaki Almanyalı golcü, Eyüpspor maçında 80.dakikada Ramirez'in yerine oyuna girdi ve 88.dakikada asist yaptı.

Moukoko'nun asistini Bosna Hersekli futbolcu Mahmic de harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 3 farklı öne geçirmeyi başardı.

Çorum FK taraftarlarının çok şey beklediği Moukoko, Eyüp maçında 10 dakika sahada kalmasına rağmen iyi işlere imza attı ve taraftarları heyecanlandırdı.