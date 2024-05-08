Çorum 'da yedikleri mantardan zehirlenen 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden K.A. (28) marketten aldığı, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden A.M. (24) ise doğadan topladığı mantarlardan yedikten bir süre sonra rahatsızlanarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine adreslere 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bulantı ve kusma şikayeti bulunan 2 kişi, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

K.A'nın mantar aldığı marketle ilgili inceleme başlatılacağı belirtildi.