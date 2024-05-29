2. Amatör Küme’de play-off ikinci maçlar bugün oynanacak.

Gruplarında ilk iki sırayı alan dört takımın mücadele ettiği play-off ikinci haftada ilk maçlarını kazanan iki takım Mecötüzüspor ile Osmancıkgücüspor takımları Mecitözü ilçe sahasında karşılaşacak.

İlk maçlarını kazanan iki takımın maçından üç puanla ayrılan taraf 1. Küme yolunda büyük avantaj yakalayacak.

Maç saat 17’de Mecitözü ilçe sahasında karşılaşacak. Günün diğer maçında ise ilk maçlarını kaybeden Alacagücüspor ile Mecitözü Gençlerbirliği takımları Alaca ilçe sahasında karşılaşacak. Bu maçın başlama saatide 17.00.

Hakemler Doğan ve Gökgüney

İl Hakem Kurulu final grubunda bugün oynanacak maçların hakemlerini açıkladı.

Mecitözüspor- Osmancıkgücü maçını Serhat Doğan yönetecek Hatice Yıldırım ve Fatih Koçak yardımcı hakemler.

Alacagücüspor ile Mecitözü Gençlerbirliği arasındaki maçı ise Abdullah Enes Gökgüney yönetecek yardımcılıklarını ise Ömür Soytemiz ve Uğur Koçak yapacak.