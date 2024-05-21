Beltaş 2. Amatör Küme’de gruplarda heyecan sona erdi.

A grubundan Mecitözü Gençlerbirliği ve Alacagücüspor, B grubundan ise Osmancıkgücü ve Mecitözüspor takımları final grubuna yükselmeyi başardılar.

A grubunda Mecitözü Gençlerbirliği rakibi Sungurluspor çıkmadığı için hükmen galip gelerek altıncı galibiyetini aldı ve gruptan 19 puanla lider olarak çıktı.

Gruptan ikinci olarak final grubuna çıkacak takımı belirleyecek maçta Alacagücüspor sahasında konuk ettiği Buharaspor önünde 5-1’lik farklı galibiyet ile final grubuna yükselen ikinci takım oldu.

B grubunda ise Osmancıkgücü son maçında sahasında Bayat Belediyespor’u 6-0 gibi farklı skorla yenerek dördüncü galibiyetini aldı ve namağlup olarak final grubuna yükseldi. Haftanın diğer kritik maçında ise Mecitözüspor sahasında Bayat Belediyespor ile girdiği gol düellosundan 3-2 galip ayrılarak ligi ikinci olarak tamamladı ve final grubuna yükselen son takım oldu.

Play-off pazar günü başlıyor

Dört takımın mücadele edeceği 2. Amatör Küme play-off heyecanı 26 Mayıs pazar günü başlayacak.

İlk hafta maçlarında Mecitözü Gençlerbirliği ile Mecitözüspor, Osmancıkgücüspor ile Alacagücüspor takımları karşılaşacak.

Final Grubunda altı haftanın ikisi hafta içinde diğer dördü ise pazar günü oynanacak.

Final grubunda son maçlar 23 Haziran pazar günü oynanacak ve bu maçlar sonunda ilk iki sırayı alan takımlar yeni sezonda 1. Amatör Küme’de mücadele etmeye hak kazanacaklar.